Легкоатлетка Левченко – переможниця престижних змагань у Львові: відео

У суботу, 20 лютого, у Львові стартував щорічний "Меморіал Олексія Дем'янюка" зі стрибків у висоту. Фаворитка змагань Юлія Левченко здобула перемогу на турнірі.

Одна з найкращих легкоатлеток світу Ярослава Магучіх не змогла приїхати у місто Лева. Тому вже з перших хвилин турніру спекотна боротьба розгорілась між двома подругами у житті Іриною Геращенко та Юлією Левченко.

Читайте також Українська легкоатлетка Геращенко – переможниця престижного турніру у Франції

Геращенко – Левченко: спекотна боротьба подруг

Якщо Ірина без перешкод долала планку з перших спроб, то Юлія з серйозними труднощами з других спроб брала висоту. Вже на 1.80 Левченко змусила понервувати своїх прихильників. Лише з другої спроби українка змогла продовжити боротьбу.

В пам'ять про Олексія Дем'янюка, який трагічно загинув у 1999 році, його друзі започаткували міжнародний турнір зі стрибків у висоту, який відбувається у Львові. Щорічно турнір збирає кращих стрибунів України та легкоатлетів з інших країн. Результати змагань завжди входять у топові результати сезону у світі.

Геращенко не було рівних поки планка не підійнялась на висоту 1.92 метри. Тоді Ірина тричі намагалась перестрибнути її, але не вдалось. Знову 25-річна спортсменка поступилась своїй подрузі Левченко. Як зазначилась сама легкоатлетка, вона не надто задоволена своїм виступом.

Відео боротьби Геращенко та Левченко

23-річна Левченко стала єдиною у секторі, які вдалось підкорити 1.92. Вже у статусі переможниці змагань легкоатлетка підійняла планку на висоту 1.94. Однак всі спроби були зі збиттям планки. Юлія з посмішкою на обличчі завершила змагання серед жінок, здобувши перемогу.

Відео переможного стрибка Юлії Левченко

Геращенко підійнялась на другу сходинку п'єдесталу. "Бронзу" турніру здобула Оксана Окунєва, яка зупинилась на висоті 1.86 метри.

Результати змагань (у метрах)