Легкоатлети Бондаренко та Килипко везуть в Україну дві медалі престижних турнірів
Джерело:24 канал
Богдан Бондаренко та Марина Килипко стали призерами турнірів у Польщі та Німеччині. Українські легкоатлети посіли бронзові сходинки п'єдесталу.
Українські легкоатлети знову на п'єдесталі
Богдан Бондаренко вслід за Іриною Геращенко став призером етапу Золотого континентального туру у Польщі. Українець став третім у стрибках у висоту. Для нього це лише другий старт у цьому сезоні.
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Бондаренко легко взяв перші дві спроби на висоті 2.1 та 2.2 метри. А от 2.24 підкорилась лише з другого стрибка. Це й результат став підсумковим для українця, адже його спроби на 2.27 були безуспішними.
- Відзначимо, що такий результат став найкращим для українця за два останні роки. До цього позначку 2.24 Богдан показував ще у 2019 році на Діамантовій лізі у Марокко. Тоді його результат склав 2.28 метра.
Цікаво, що Бондаренко розділив третє місце відразу з двома суперниками – американцем Деррілом Салліваном та поляком Норбертом Кобєльскі. Переможцем змагань став Джанмарко Тамбері з Італії. Друге місце посів російський легкоатлет, який виступає під нейтральним прапором, Ілля Іванюк.
Призери стрибків у висоту
1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.3
2. Ілля Іванюк (АНА) – 2.27
3. Богдан Бондаренко (Україна) – 2.24
3. Дерріл Салліван (США) – 2.24
3. Норберт Кобєльскі (Польща) – 2.24
Гарні новини з Німеччини
Марина Килипко стала третьою зі стрибків із жердиною на міжнародних змаганнях у німецькому Карлсруе. Українка з другої спроби підкорила планку на висоті 4.41.
Легкоатлетка поступилась лише словенці Тіні Шутей (4.71), яка стала переможницею, та представниці Білорусі Ірині Жук – 4.61