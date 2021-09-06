Легкоатлети Бондаренко та Килипко везуть в Україну дві медалі престижних турнірів

Богдан Бондаренко та Марина Килипко стали призерами турнірів у Польщі та Німеччині. Українські легкоатлети посіли бронзові сходинки п'єдесталу.

Українські легкоатлети знову на п'єдесталі

Богдан Бондаренко вслід за Іриною Геращенко став призером етапу Золотого континентального туру у Польщі. Українець став третім у стрибках у висоту. Для нього це лише другий старт у цьому сезоні.

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Бондаренко легко взяв перші дві спроби на висоті 2.1 та 2.2 метри. А от 2.24 підкорилась лише з другого стрибка. Це й результат став підсумковим для українця, адже його спроби на 2.27 були безуспішними.

Відзначимо, що такий результат став найкращим для українця за два останні роки. До цього позначку 2.24 Богдан показував ще у 2019 році на Діамантовій лізі у Марокко. Тоді його результат склав 2.28 метра.

Цікаво, що Бондаренко розділив третє місце відразу з двома суперниками – американцем Деррілом Салліваном та поляком Норбертом Кобєльскі. Переможцем змагань став Джанмарко Тамбері з Італії. Друге місце посів російський легкоатлет, який виступає під нейтральним прапором, Ілля Іванюк.

Призери стрибків у висоту

1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.3

2. Ілля Іванюк (АНА) – 2.27

3. Богдан Бондаренко (Україна) – 2.24

3. Дерріл Салліван (США) – 2.24

3. Норберт Кобєльскі (Польща) – 2.24

Гарні новини з Німеччини

Марина Килипко стала третьою зі стрибків із жердиною на міжнародних змаганнях у німецькому Карлсруе. Українка з другої спроби підкорила планку на висоті 4.41.

Легкоатлетка поступилась лише словенці Тіні Шутей (4.71), яка стала переможницею, та представниці Білорусі Ірині Жук – 4.61