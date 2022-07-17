росію як країну ніхто вже не сприймає серйозно, – легкоатлет Кокошко

У США 15 липня стартував чемпіонат світу з легкої атлетики. Турнір триватиме до 24 липня.

Кокошко: Ніколи в житті так сильно не пишався тим, що я українець

Український легкоатлет Роман Кокошко прокоментував виступ на чемпіонаті світу-2022. Спортсмен сповнений гордості представляти "синьо-жовтих".

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Мотивація була шалена. Це був березневий старт у Лейрії. Я ще ніколи в житті так сильно не пишався тим, що я українець. Ми виходили в сектор представляти свою країну, виходили в нашій національній формі. Нам було дуже приємно. У секторі мене просто розривало, я хотів усім показати, що я – українець,

– наголосив Роман.

Він зазначив, що більшість атлетів з інших країн солідарні з українцями, натомість цього не можна сказати про росіян.

"Усі спортсмени підходили та підтримували – красені. Оскільки ми багато подорожуємо світом, скажу так: нас усі підтримали. росію як країну ніхто вже не сприймає всерйоз", – додав легкоатлет.

Підготовка атлета до новго сезону

Літній сезон український штовхальник ядра Роман Кокошко почав надзвичайно стабільно.

З шести турнірів, на яких він виступав, на чотирьох йому вдалося відправити ядро за 20-метрову позначку, а 10 червня в Лісабоні Кокошко виконав норматив на чемпіонат світу й уперше в кар’єрі пережив відчуття, коли його ядро полетіло за 21 метр – 21.23 метрів.

Кокошко став 15-м у штовханні ядра на ЧС та не зміг відібратися до фіналу.