Провів у російському полоні майже рік: легкоатлет Вітковський повернувся під час обміну

Народна депутатка України Олга Саладуха повідомила гарну новину. Український легкоатлет Дмитро Вітковський був визволений з російського полону.

Під час чергового обміну військовополоненими вдалося визволити Дмитра Вітковського. Воїн-спортсмен потрапив у ворожий полон 22 квітня 2022 року поблизу Маріуполя.

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Саладуха: Ми повертаємо українському спорту надію на відродження

Колишня легкоатлетка, а нині народна депутатка України Ольга Саладуха повідомила про визволення Дмитра.

"Минулого року він потрапив у полон під Маріуполем і довелося докласти багато зусиль, аби вирвати нашого воїна з лап рашистів.

Важливо й далі визволяти українських спортсменів-військовополонених. І робити це треба якнайшвидше. Адже вони піддаються неймовірним фізичним та моральним тортурам.

Наш ворог відверто плює на Женевську конвенцію і кожен день проведений в полоні – це величезне випробування для кожного полоненого.

Визволяючи спортсменів, ми не лише повертаємо рідним їхніх синів, братів, батьків та чоловіків. Ми повертаємо українському спорту надію на відродження і розвиток після перемоги", – написала Саладуха у Facebook.

Дмитро Вітковський (ліворуч) у півфіналі чемпіонату України-2021 з легкої атлетики в приміщенні / uaf.org.ua

Зазначимо, що Дмитро Вітковський є майстром спорту України. Він був неодноразовим призером чемпіонатів і Кубків України серед молоді та дорослих на дистанціях 60, 100, 200 метрів та в естафетах. Брав участь у чемпіонаті Європи.