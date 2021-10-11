У Легії побажали удачі та більше ігрової практики у збірній України, – Харатін
Півзахисник Ігор Харатін поділився думками перед важливою грою збірної України проти Боснії і Герцеговини. Футболіст радий, що поєдинок відбудеться у фартовому Львові.
"Чекаємо чудової атмосфери на трибунах"
Ігор Харатін взяв участь у традиційній передматчевій пресконференції. Футболіст розповів про побажання тренера Легія, за яку зараз виступає опорник.
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Футболіст зізнався, що вже з нетерпінням чекає на матч із Боснією і Герцеговиною, який відбудеться на "Арені Львів". Харатін вже встиг побачитись із сім'єю, яка буде його підтримувати з трибун: "Мені дуже приємно перебувати у Львові. У мене була зустріч із родиною, з нетерпінням чекаємо завтрашнього матчу та очікуємо чудової атмосфери".
Збірна України відчуває великий інтерес до себе після кожного приїзду у місто Лева. Футболіст розповів, що приємно, коли до тебе прикута така увага.
Приємно, що стільки людей приходить на пресконференцію, повторюся, це дуже важлива гра, ми готуємося,
– відповів гравець "синьо-жовтих".
"Матчі за збірну – це інший рівень"
Перед від'їздом у збірну України Харатін отримав напутні слова тренера Легії, де зараз виступає українець.
Тренер побажав удачі, а також отримати більше ігрового досвіду. Матчі за збірну – це інший рівень, ми розуміємо, наскільки це важливі поєдинки, тому ми готуємося на всі сто відсотків,
– розповів футболіст.
Харатін виступає за варшавську Легію з вересня 2021 року. У футболці нового клубу встиг відзначитись дебютним голом у ворота англійського Лестера у Лізі Європи.
Підтримку львівських уболівальників виділив і нападник збірної України Роман Яремчук. Футболіст родом зі Львова, тому зіграє за підтримки рідних для нього трибун.
- Тренер національної команди Олександр Петраков теж запевнив, що хлопці добре розуміють, який результат потрібно здобувати у Львові.