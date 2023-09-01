Для прихильників "Lego": польські фанати влаштували пекельний перфоменс у єврокубках – відео

У четвер, 31 серпня, Легія приймала Мідтьюлланн у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Перед стартовим свистком польські фанати потужно зарядили на трибунах у Варшаві.

Польські фанати розуміли усю важливість другої зустрічі, яка визначала, хто пройде у груповий раунд Ліги конференцій, а хто припинить свій шлях у єврокубках. Тому перед поєдинком уболівальники Легії солідно зарядили своїх улюбленців на перемогу у Варшаві.

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Неймовірна підтримка

Фанати господарів організували потужний перфоменс із фаєрами та величезним банером, який точно оцінять прихильники "Lego". Ультрас польського клубу зробив під зображення напис "Legioland".

Така підтримка точно додала ще більше сил футболістам Легії.

Відео яскравого перфоменсу фанатів Легії

Основний та додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Загалом за двома поєдинками 4:4, адже перша зустріч закінчилась бойовою мировою 3:3.

Тому доля путівки у груповий раунд ЛК визначався у серії пенальті, де точнішими були футболісти Легії. Господарі реалізували усі свої шість 11-метрових. Натомість Мідтьюлланн схибив одного разу 6:5.

Легія зі своїми палкими уболівальниками пробилась у груповий раунд Ліги конференцій. Своїх суперників поляки дізнаються 1 вересня. Відзначимо, що Легія потрапила у третій кошик посіву до луганської Зорі.