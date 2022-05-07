Легіонери відмовились від відпочинку після сезону заради збірної України

У п'ятницю, 6 травня, збірна України дала пресконференцію на початку зборів у Словенії. Головний тренер Олександр Петраков розповів, коли до команди доєднаються легіонери.

Петраков: Вони відповіли, що їм не треба відпочинок

Наразі у розташуванні збірної України тренується 23 футболісти, троє з них наразі не займаються з основною групою через пошкодження. На спілкуванні з журналістами Олександр Петраков розповів про підготовку команди до гри проти Шотландії.

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Відповів наставник на запитання про легіонерів, які підтягнуться у національну команду після закінчення сезону у закордонних чемпіонатах.

Петраков відзначив легіонерів, які відмовились від відпочинку заради приїзду у збірну. Футболісти готові приїхати у розташування команди одразу після зіграних поєдинків за клуб.

Також головний керманич не став розкривати деталі запрошення Ігнатенка, який виступає в оренді у французькому Бордо. Петраков заінтригував уболівальників.

Виклик Данила Ігнатенка? Треба, щоб була інтрига, почекайте. 16 травня приїдуть ще чотири футболісти – Зубков, Качараба, Яремчук, Сікан. Вони 15 травня грають, запитав, скільки їм треба днів відпочити. Вони відповіли, що їм не треба відпочинок, їдемо до збірної,

– відповів наставник "синьо-жовтих".

Збірна України готується до Шотландії: головне про підготовку