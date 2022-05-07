Легіонери відмовились від відпочинку після сезону заради збірної України
Джерело:УАФ
У п'ятницю, 6 травня, збірна України дала пресконференцію на початку зборів у Словенії. Головний тренер Олександр Петраков розповів, коли до команди доєднаються легіонери.
Петраков: Вони відповіли, що їм не треба відпочинок
Наразі у розташуванні збірної України тренується 23 футболісти, троє з них наразі не займаються з основною групою через пошкодження. На спілкуванні з журналістами Олександр Петраков розповів про підготовку команди до гри проти Шотландії.
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Відповів наставник на запитання про легіонерів, які підтягнуться у національну команду після закінчення сезону у закордонних чемпіонатах.
Петраков відзначив легіонерів, які відмовились від відпочинку заради приїзду у збірну. Футболісти готові приїхати у розташування команди одразу після зіграних поєдинків за клуб.
Також головний керманич не став розкривати деталі запрошення Ігнатенка, який виступає в оренді у французькому Бордо. Петраков заінтригував уболівальників.
Виклик Данила Ігнатенка? Треба, щоб була інтрига, почекайте. 16 травня приїдуть ще чотири футболісти – Зубков, Качараба, Яремчук, Сікан. Вони 15 травня грають, запитав, скільки їм треба днів відпочити. Вони відповіли, що їм не треба відпочинок, їдемо до збірної,
– відповів наставник "синьо-жовтих".
Збірна України готується до Шотландії: головне про підготовку
- У перші дні травня збірна України почала прибувати у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни. Спершу з делегацією у Словенію приїхали лише чотири футболісти, а вже наступного дня до команди доєднались гравці Шахтаря.
- 5 травня у розташування прибули динамівці.
- Підготовка "синьо-жовтих" до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії, яка відбудеться 1 червня у Глазго, триватиме майже один місяць.
- У тренувальний процес будуть включені контрольні спаринги. Перший суперник вже відомий, ним стане Боруссія Менхенгладбах. Проти німецького клубу підопічні Петракова зіграють вже 11 травня.
- За інформацією президента УАФ Андрія Павелка, збірна зіграє чотири або п'ять товариських поєдинків. Назви інших опонентів наразі не розкривають.
- Щоб вийти на Мундіаль команді Петракова потрібно здобути дві поспіль перемоги. Спершу "синьо-жовті" мають пройти шотландців, а вже 5 червня виграти в Уельсу.