Легіонер Динамо прийняв у власному домі українських біженців: сімейне фото
Джерело:твітер Франа Соля
Форвард Динамо Фран Соль виступає на правах оренди в іспанському Ейбарі. Футболіст не залишився байдужим до біди, яку українському народу принесли окупанти.
Іспанський футболіст із великим серцем
Іспанський легіонер виклав фото за новими гостями дому футболіста. Фран Соль прихистив у власному домі в Іспанії українську сім'ю біженців, які покинули рідну домівку через війну в Україні.
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Нападник Динамо, який орендований Ейбаром, повідомив про це у пості, який написав українською мовою. Соль відзначив, що його вчинок, це лише найменша допомога, яку він міг зробити для українців.
Іспанський форвард сподівається, що незабаром над українською територією запанує мирне небо.
Будь-яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму будинку, а поки що тут ваш. Слава Україні!,
– написав Соль.
Соль прихистив українських біженців / Фото з твітеру футболіста
Що відомо про кар'єру Соля в Україні
- У січні 2019 року підписав контракт із Динамо. Після чого їздив в оренду у іспанське Тенеріфе.
- З липня 2021-го виступає в оренді в іншому іспанському клубі Ейбарі.
- У нинішньому сезоні зіграв 25 матчів, у яких забив 3 голи.
- З Іспанії повернеться в Україну наприкінці липня 2022-го.
- Його контракт із киянами розрахований до кінця цього року.