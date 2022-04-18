Легіонер Динамо прийняв у власному домі українських біженців: сімейне фото

Форвард Динамо Фран Соль виступає на правах оренди в іспанському Ейбарі. Футболіст не залишився байдужим до біди, яку українському народу принесли окупанти.

Іспанський футболіст із великим серцем

Іспанський легіонер виклав фото за новими гостями дому футболіста. Фран Соль прихистив у власному домі в Іспанії українську сім'ю біженців, які покинули рідну домівку через війну в Україні.

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Нападник Динамо, який орендований Ейбаром, повідомив про це у пості, який написав українською мовою. Соль відзначив, що його вчинок, це лише найменша допомога, яку він міг зробити для українців.

Іспанський форвард сподівається, що незабаром над українською територією запанує мирне небо.

Будь-яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму будинку, а поки що тут ваш. Слава Україні!,

– написав Соль.



Соль прихистив українських біженців / Фото з твітеру футболіста

Що відомо про кар'єру Соля в Україні