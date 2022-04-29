Легендарного тенісиста Беккера засудили до 2,5 років ув'язнення
Джерело:ВВС
Легендарний Німецький тенісист Борис Беккер відбуде покарання у в'язниці. Ексспортсмен приховував свої активи.
Експершу ракетку світу Бориса Беккера засуджено до двох з половиною років в’язниці. Його визнали винним у порушенні закону про банкрутство та приховування активів.
До речі Костюк із розгромної перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
У разі хорошої поведінки половину терміну замінять на умовний.
Після того як тенісиста у 2017 році об'явили банкрутом, Беккер вивів зі свого бізнес-рахунку 390 тисяч фунтів, не задекларував нерухомість у Німеччині та приховав 825 тисяч євро боргу.
Цей вердикт є чітким попередженням для тих, хто думає, що може приховати свої активи і залишитися безкарним. Інформацію виявлять, і вас притягнуть до відповідальності,
– заявив керівник Служби у справах про неспроможність Дін Біл.
Що відомо про екстенісиста
- Борис Франц Беккер – один з найуспішніших тенісистів.
- У 1992 році він здобув олімпійське золото. Шість разів перемагав на турнірах Grand Slam.
- За свою кар'єру він здобув три професійні нагороди: чемпіона світу з ITF (1989), гравця року ATP (1989) та найбільш вдосконаленого гравця ATP (1985).