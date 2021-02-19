Легендарного голкіпера Буффона оштрафували за богохульство

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон покараний за богохульські висловлювання у матчі Серії А з Пармою. Футболіст сплатить 5 тисяч євро.

Італійський голкіпер отримав покарання за матч, який відбувся ще 19 грудня 2020 року. Джанлуїджі Буффон міг бути дискваліфікований на одну гру, але уникнув такого покарання.

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Штраф для Буффона

Чиновники доволі довгий час не могли вирішити, яке покарання дати легенді футболу, який грубо висловлювався у матчі. Тепер воротар витягне з власної кишені 5 тисяч євро.

До слова, матч завершився із рахунком 4:0 на користь клубу з Турина. 43-річному воротарю вдалось зберегти свої володіння на замку.

Це не єдиний випадок, коли італійський голкіпер міг бути покараний за схожу ситуацію. У матчі 1/2 фіналу Кубка Італії проти Інтера (2:1), де туринці святкували перемогу, Буффон підозрювався у ще одному випадку богохульства. Однак спортивний суддя визнав звинувачення недоведеним через недостатньо чіткий аудіозапис.

Цікаво, що останнім часом все частіше можна побачити подібні вчинки на футбольному полі в італійському чемпіонаті. Раніше дискваліфікації через це отримали захисник Роми Брайан Крістанте та вінгер Лаціо Мануель Лаццарі. В Італії нешанобливе використання імені Бога вважається вагомим приводом покарати виконавця.

У цьому сезоні Буффон захищав ворота Ювентуса у 9 матчах, у яких пропустив 5 голів. Чинний контракт голкіпера з клубом розрахований до кінця червня 2021 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця лише у 1 мільйон євро.