"Путін – х**ло": 9 років легендарній пісні, яка об'єднала фанатів з усього світу

30 березня 2014 року під час спільного маршу фанатів харківського Металіста та донецького Шахтаря вперше пролунала пісня "Путін – х**ло". Легендарна пісня стала найпопулярнішим хітом під час російської агресії.

Дев'ять років тому путінський режим розпочав агресію проти України. Одними з перших на захист рідної землі стали фанати українських футбольних клубів. 30 березня 2014 року під час спільного маршу ультрас Металіста та Шахтаря була вперше виконана легендарна пісня "Путін – х**ло".

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Пісня, що об'єднала світ

Фанатська кричалка дуже швидко набула популярності. Спочатку її підхопили ультрас українських команд: Динамо, Карпат та інших. А потім легендарний хіт залунав по всьому світу.

"Путін – х**ло" можна було почути на спортивних турнірах різних видів спорту. Його нерідко співають під час різноманітних акцій протесту не лише в Україні, але й закордоном.

Пісня фанатів неодноразово лунала на стадіонах під час Євро-2016, а також на матчах футзального Євро-2022.

Відео пам'ятного маршу 30 березня 2014 року

Російський диктатор завжди мріяв потрапити в історію. Що ж, завдяки ультрас харківського Металіста весь світ та майбутні покоління знатимуть, що "Путін – х**ло".