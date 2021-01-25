Легендарний Пак'яо може провести бій проти потенційного суперника Ломаченка

Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо може провести наступний бій проти американця Райана Гарсії. Сторони вже ведуть перемовини.

42-річний боксер Менні Пак'яо може вийти на ринг проти майже вдвічі молодшого Райана Гарсії. Американець заявив, що для нього поєдинок з таким суперником є великою честю. Про це повідомив сам молодий боксер на своїй сторінці у інстаграмі.

Варто побачити Побував у нокдауні, але переміг: Гарсія нокаутував олімпійського чемпіона Кемпбелла – відео

Поєдинок мрії для американця

Мрія перетворилась у реальність. Розділити ринг з Менні Пак'яо – це честь. Я завжди буду поважати те, що ти зробив на ринзі та поза ним. Нехай переможе сильніший,

– написав Гарсія.

Що відомо про Райана Гарсію? Дебютував на професійному ринзі у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом вже у першому раунді у бою проти Едгара Мези. У лютого 2020 року знову у стартовому раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – дотепер). WBO NABO (2019 – дотепер) у легкій вазі. За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у другій напівлегкій вазі.

Офіційного підтвердження щодо спільного поєдинку наразі немає. Але інсайдер Майк Копіннджер заявив, що команда американця вже веде перемовини з Пак'яо.