Легендарний Менні Пак'яо підтримав Україну та передав вітання Кличкам: відео
22 березня 2022 , 14:47Читать новость на русском
Джерело:Luckypunch.net
Один із найкращих боксерів в історії Менні Пак'яо підтримав український народ, який захищає свою землю від російського вторгнення.
Пак'яо записав відео разом із володарем поясу WBC у напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо та промоутером Шоном Гіббонсом, у якому підтримав Україну у війні з Росією.
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Вони висловили слова підтримки українського народу, взявши до рук український прапор. Менні також передав вітання першим українським чемпіонам світу в надважкій вазі – братам Кличкам.
Відео звернення Пак'яо
Хто такий Менні Пак'яо
- Пак'яо є єдиним боксером, якому вдалося здобути титули у восьми вагових категоріях. Ветеран вже давно займається політикою, а недавно стало відомо, що він висунув свою кандидатуру на посаду президента Філіппін.
- Усього на рахунку філіппінця 62 перемоги (39 – нокаутом), 2 нічиї та 8 поразок.