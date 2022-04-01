Легендарний Маркевич закликав топ-тренерів світу допомогти Україні

Мирон Маркевич розповів про реалії війни в Україні. Відомий наставник звернувся до свої колег "по цеху", закликавши їх допомогти українському народу.

Маркевич: Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги

71-річний тренер зауважив, що війна триває в Україні вже восьмий рік, але наприкінці лютого 2022 року життя українців повністю змінилось через повномасштабне вторгнення Росії. Мирон Маркевич розповів, що "русскій мір" приніс в Україну руйнування міст та загибель дітей.

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Колишній наставник Металіста та Дніпра звернувся до своїх колег "по цеху". Маркевич закликав своїх колишніх суперників на футбольному полі допомогти Україні.

Я пам'ятаю 2015 рік, після фіналу Ліги Європи, коли я був на семінарі у штаб-квартирі УЄФА, і мав нагоду зустрітись з вами: з Аллегрі, Фергюсоном, Клоппом, Венгером та багатьма іншими тренерами. Я закликаю вас допомогти нам, тому що ви люди дуже відомі у світі. Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги,

– сказав Мирона Маркевич.

Легендарний український тренер доєднався до створення фонду "Рух за майбутнє", який буде допомагати дітям, які постраждали від війни.

Тренерська кар'єра Мирона Маркевича