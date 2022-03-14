Легендарний клуб Ювентус евакуював українських дітей

Автобуси футбольного клубу Ювентус з італійського Турина привезли на Закарпаття гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу", – заявив голова Закарпатської ОВА.

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Зокрема, клубними автобусами було перевезено медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри. На зворотному рейсі автобуси Ювентуса забрали українських дітей у безпечні місця.

Там вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів,

– пояснив Микита.

Туринський Ювентус – один з найуспішніших футбольних клубів Італії та Європи. Він є рекордсменом за кількістю перемог в італійській першості, а також двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА.

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