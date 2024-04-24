Перемога Путіна та "руського миру": легенда НХЛ знищив МОК через допуск росіян до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет у грудні 2023 року офіційно допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 у "нейтральному" статусі. Це рішення спричинило бурхливий розголос у спортивному суспільстві.

Одним з тих, хто найактивніше засуджує участь спортсменів з країни-агресорки в міжнародних змаганнях є легенда НХЛ Домінік Гашек. Він вчергове поділився своєю думкою щодо ролі спорту в російській пропаганді.

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Дворазовий володар Кубка Стенлі вважає, що "запорєбрикова" влада отримала чудову можливість просувати свої наративи. За його словами, допустити росіян до наймасштабніших спортивних змагань було найгіршим із можливих рішень, яке дуже складно навіть осягнути.

Це величезні зусилля російського уряду, Путіна, всіх інших, щоб повернути росіян. Ви не уявляєте скільки це, якщо конвертувати це в гроші. Це десятки чи сотні мільярдів доларів. Це просто неймовірний поштовх до їхньої пропаганди. Дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді – це те ж саме, якби ми послали їм тисячу літаків і тисячу танків, а може навіть більше,

– сказав Гашек.

Нагадаємо, що раніше легендарний "Домінатор" також засудив росіян, які голосували за Путіна на президентських виборах. Адже таким чином вони підтримали вбивства українців.

Хто такий Домінік Гашек

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Переможець Олімпіади-1998

З початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та став одним з перших, хто відвідав нашу країну серед зірок спорту.

. Олімпіада-2024 відбудеться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня. У програмі Ігор заплановані змагання у 32 видах спорту.