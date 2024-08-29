Легендарний Буффон отримав нагороду від президента УЄФА перед жеребкуванням ЛЧ

Легендарний італійський ексголкіпер отримав спеціальну нагороду від президента УЄФА Александра Чеферіна. Це відбулося перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів.

Джанлуїджі Буфон отримав нагороду за визначні досягнення, проявлений професіоналізм та виняткові особисті якості. 46-річний ексголкіпер став прикладом для багатьох сучасних воротарів.

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Джанлуїджі Буффон – приклад справжнього професіоналізму

Легендарний італійський ексголкіпер розпочав свою кар'єру ще у далекому 1991 році у Пармі. За цей час Буффон встиг стати багаторазовим чемпіоном Серії А та тріумфувати на чемпіонаті світу 2006 року.

Також італійця було визнано найкращим футболістом Європи у 2003 році. Єдине, що не вдалось воротарю – підкорити омріяну Лігу чемпіонів.

Джанлуїджи Буффон завершив свою кар'єру у віці 45 років у Пармі, в якій і починав грати у футбол. Італійський ексворотар провів майже тисячу матчів на клубному рівні.

Окрім ЧС-2006, легендарний ексголкіпер здобув "срібло" Євро-2012, який відбувався в Україні та Польщі, та бронзову медаль Кубка Конфедерацій – 2023. За "сквадру адзурру" Буффон провів рекордну кількість матчів з 1997 по 2018 рік – 176 поєдинків.

До слова. У 2023 році німецький екснападник Мірослав Клозе отримав аналогічну нагороду від УЄФА.

На церемонії вручення нагороди від УЄФА показали відео з найкращими моментами Буффона в його кар'єрі.

Відео найкращих моментів Буффона під час його кар'єри:

На разі, італійський ексголкіпер працює на посаді спортивного директора національної та молодіжної збірної Італії.