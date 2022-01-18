Легендарні сестри Семеренко святкують день народження: чим запам'яталися українські біатлоністки

Титуловані українські біатлоністки Валентина і Віта Семеренко 18-го січня святкують 36-річчя. Вже понад 17 років спортсменки представляють Україну на світовій арені. Головним успіхом у кар'єрі біатлоністок є перемога в естафеті на Олімпійських іграх-2014 в Сочі.

Найтитулованіші сестри в історії українського біатлону

Віта та Валя народилися на Сумщині, у невеликому містечку Краснопілля. Саме там вони робили свої перші кроки у спорті.

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Займатися біатлоном легендарні Семеренко почали не відразу. Спершу вони спробували свої сили у лижних перегонах. Потім, дослухавшись порад тренера Григорія Шамрая, сестри перейшли в біатлон.

Валентині вдалося раніше розпочати свою спортивну кар'єру за сестру. Вже у сезоні-2005/2006 вона потрапила до основної збірної України з біатлону.

Валентина навіть змогла відібратися на Олімпіаду у Турині. Та вже у наступному сезоні до збірної доєдналася і Віта.



Віта та Валентина Семеренко / Фото ФБУ

Сестри неодноразово розповідали, що мріють разом фінішувати. Одного разу їм таки випала така нагода.

Під час Універсіади-2007 у гонці переслідування сестри першими перетнули фінішну лінію, тримаючись за руки. Проте судді все ж таки мали обрати переможця, Віта стала першою, а Валентина – другою.



Фініш сестер Семеренко на Універсіаді-2007 / Фото ФБУ

Вже у 2008-му сестри Семеренко вперше зійшли на подіум. На чемпіонаті світу у шведському Естерсунді жіноча збірна з біатлону виборола срібну нагороду.

На Олімпіаду-2010 вдалося відібратися відразу Валентині та Віті. Та зачепитися за медалі біатлоністки не змогли. Проте у міжолімпійському циклі сестрам таланило більше. Віта поверталася з медалями з кожного чемпіонату світу.

У 2011-му вона здобула "бронзу" в індивідуальній гонці, у 2012-му та 2013-му вона була третьою у спринті. Валентина на чемпіонаті світу у 2013-му стала бронзовою призеркою індивідуальних перегонів. Також тоді сестри у складі збірної завоювали "срібло" в естафеті.



Церемонія нагородження на чемпіонаті світу у 2013-му / Фото ФБУ

Легендарне "золото" Олімпіади-2014

Початок олімпійського сезону для Віти був вкрай невтішний. Біатлоністка мала проблеми зі здоров'ям, тому довго не вдавалося продемонструвати хорошу фізичну форму. Та все ж таки вона зуміла вибороти собі путівку на Олімпіаду-2014.

І вже у спринтерській гонці Віта виборола "бронзу". Ідеальна робота на вогневих рубежах та хороша робота на дистанції гарантували їй потрапляння на п'єдестал. Українці не вистачило 2 секунди до "срібла". Це була перша нагорода на Олімпіаді-2014 для України.



Віта Семеренко завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2014 / Фото ФБУ

Та головні очікування шанувальники біатлону покладали на жіночу естафету, адже збірна неодноразово демонструвала блискавичні результати на Кубках світу. Жіноча команда не розчарувала своїх вболівальників та завоювала цінне для України "золото".

Перші два етапи українки лідирували, Віта навіть передала етап сестрі з невеликим гандикапом. Після першої стрільби Валентина ще більше відірвалася від своїх конкуренток. Однак на "стійці" українка змусила вболівальників неабияк нервуватися.

Вона використала всі три додаткові патрони та вберегла команду від штрафних кіл. Останньою бігла Олена Білосюк (Підгрушна). Українка відстояла лідерську позицію та фінішувала першою.



Неймовірне досягнення українських біатлоністок на Олімпіаді-2014 / Фото ФБУ

Історичне досягнення Валентини Семеренко

Вперше Валентина піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу в особистих гонках у сезоні-2013/2014. Вона здобула золоту нагороду у гонці переслідування у французькому Ансі. Тоді біатлоністка мала непогану стартову позицію, оскільки у попередній спринтерській гонці вона була третьою.

Один промах не завадив Валентині перемогти, оскільки суперниці теж відправилися на штрафні кола. Після останнього вогневого рубежу українка вийшла другою. На дистанції вона з легкістю здолала росіянку Ірину Старих.



Переможний фініш Валентини Семеренко в Ансі / Фото ФБУ

У тому ж сезоні Валентина повторила досягнення Олени Зубрилової. У німецькому Обергофі у персьюті вона вийшла на старт у червоній майці лідера. Українка мала найбільшу кількість залікових балів у гонках переслідування.

До цього лише одній українській біатлоністі вдавалося виступити з червоним номером на грудях – 18 січня 2001-го року це зробила Зубрилова.

Та на цьому Валентина не зупинилася, вже після гонки переслідування вона зуміла очолити загальний залік та одягнути жовтий біб лідера. Хоча тоді перше місце в рейтингу з українкою розділила чешка Габріела Соукалова.



Валентина Семеренко другою з українок виступила у червоній майці / Фото ФБУ

Проте по додаткових показниках Семеренко все ж таки випереджала свою конкурентку. До Валентини жовту майку одягала теж Зубрилова у грудні 2000-го року.

Сезон-2013/2014 Валентина завершила на дев'ятому місці у загальному заліку.

Тріумф на чемпіонаті світу та найкращий сезон у кар'єрі

Після Олімпіади-2014 Віта взяла паузу та пропустила два подальших сезони.

Натомість для Валентини це був один з найяскравіших сезонів у її кар'єрі. Третє місце у загальному заліку, "золото" чемпіонату світу та лише один крок до Малого кришталевого глобуса – небагатьом українським біатлоністкам вдавалося досягнути подібного.

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Цікавий ще той факт, що Валентина хотіла пропустити цей сезон-2014/2015 через брак мотивації.

Вже на початку сезону українка здобула "бронзу" в індивідуалці на етапі в Естерсунді. А під час гонки переслідування на останніх метрах дистанції обігнала імениту італійку Доротею Вірер. У персьюті Валентина фінішувала другою.



Українка фінішувала другою у персьюті / Фото ФБУ

У Поклюці біатлоністка виборола дві "бронзи" – у спринті та гонці переслідування. Наступні етапи були не вкрай втішними для української спортсменки. Разом з командою їй вдавалося опинитися на п'єдесталі, проте в особистих гонках вона фінішувала за межами топ-3.

Та далі на Валентину чекав неймовірний чемпіонат світу в фінському Контіолахті. У гонці з масовим стартом українка завоювала золоту нагороду. Також їй вдалося ще вибороти "бронзу" у спринті.



Українська біатлоністка вперше тріумфувала на ЧС / Фото ФБУ

Валентина Семеренко – третя біатлоністка, яка здобувала "золото" на чемпіонаті світі з біатлону. До неї це вдавалося лише Олені Зубриловій та Олені Білосюк.

Тріумф у Контіолахті дав надію біатлоністці та її шанувальникам на те, що вона зуміє вибороти Малий кришталевий глобус у мас-старті.

Головною її конкуренткою за цю нагороду була представниця Німеччини Франциска Пройс. Проте у наступному мас-старті німкенія фінішувала вище за Семеренко, що дозволило їй забрати Малий кришталевий глобус.

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У сезоні-2014/2015 найгірший виступ українки – 39 місце в Обергофі. Валентина лише чотири рази фінішувала у другому десятку. Решту гонок вона завершувала у топ-10.

У 2014-му році Валентина Семеренко та Сергій Семенов виграли Різдвяну гонку у німецькому Гельзенкірхені. Це друга українська пара, яка зуміла перемогти у шоу-гонці. У 2008 році на цьому турнірі тріумфував дует Оксани Хвостенко та Андрій Дериземлі.



Сергій Семенов та Валентина Семеренко перемогли у Різдвяній гонці у 2014-му / ФотоФБУ

Через проблеми зі здоров'ям Валентина пропустила частину стартів у сезоні-2015/2016. Хоча тренери перед початком сезону запевняли, що біатлоністка навряд чи зможе повернутися змагань найближчим часом, оскільки лише восени вона почала тренуватися.

Та все ж таки Валентина виступила на шістьох етапах Кубку світу. У складі жіночої збірної вона звоювала три нагороди: "золото", "срібло" та "бронзу".

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У сезоні 2017/2018 із декретної відпустки повернулася Віта Семеренко. Певно, що армія шанувальників українського біатлону не очікувала високих результатів від спортсменки. Оскільки після олімпійського сезону у Віти була травма, потім вона народила сина.

Понад рік українка не змагалася на світовій арені. Проте Віта продемонструвала яскраве повернення у спорт. У першій гонці після тривалої паузи вона здобула бронзову нагороду у спринті. Згодом українка фінішувала третьою у гонці переслідування.



Церемонія нагородження жіночого персьюту / Фото ФБУ

Останні сезони Семеренкам не вдається піднятися на п'єдестал пошани в особистих гонках. Проте вони неодноразово заявляли про себе у складі естафетної четвірки.

Сестри завоювали бронзу у 2019-му на чемпіонаті світу в Естерсунді. Також Віта у складі збірної піднялася на п'єдестал у 2020-му на чемпіонаті світу в італійському Антгольці. Жіноча команда України фінішувала третьою.



Бронза в Антгольтці у жіночій естафеті / Фото ФБУ

Наразі сестри Семеренко не демонструють блискавичних результатів у нинішньому сезоні. Через невдалі виступи на Кубку світу сестри були змушені відправитися на Кубок IBU. Після виступів на нижчому рівні Валентина доєдналася до основної команди.

Біатлоністка потішила своїм поверненням в Обергофі, де продемонструвала найкращий результат у цьому сезоні – 13 місце у спринті в Обергофі.

Натомість Віта виступила лише під час першого етапу в Естерсунді. Найкращий її показник – 44-те місце. Також Валентині вдалося відібратися на Олімпіаду у Пекіні, де неї це вже будуть 5-ті Ігри у кар'єрі.

Скоріше за все, для сестер сезон-2021/2022 буде останнім. За 17 років виступів за збірну України легендарні Семеренко неабияк потішили своїх вболівальників. Дівчата неодноразову підіймалися на п'єдестал пошани та складали конкуренцію титулованим спортсменам.

Та навіть попри закінчення кар'єри Семеренко буде неможливо забути. Адже вони назавжди залишили свій слід в історії українського біатлону.

Досягнення сестер Семеренко

Валентина Семеренко

Олімпійська чемпіонка 2014

Чемпіонка світу 2015

Двічі срібна призерка чемпіонатів світу (2008, 2013)

Тричі бронзова призерка чемпіонатів світу (2013, 2015, 2019)

Переможниця 5 гонок на етапах Кубка світу

17-разова призерка на етапах Кубка світу

8-разова чемпіонка Європи

Загалом здобула 44 медалі на дорослому рівні.

Віта Семеренко