Легендарні сестри Семеренко не виступатимуть за Україну на Кубку світу до кінця року

Українські біатлоністки Віта та Валя Семеренко пропустять мінімум два етапи Кубка світу сезону-2021/2022. Біатлоністки не виступатимуть на Кубку світу до кінця 2021 року.

Сестри Семеренко відправляться на Кубок IBU

Рішення ухвалив тренер жіночої збірної України Урош Велепець. Олімпійські чемпіонки пропустять етапи Кубка світу в австрійському Хохфільцені та французькому Аннесі.

Варте уваги Біатлоністка Семеренко відмовилася давати коментарі до кінця сезону

Велепець заявив, що розраховує на сестер Семеренко у цьому сезоні. Та водночас він вважає, що сестрам потрібно набрати форму на нижчому рівні змагань.

Обидві українські біатлоністки відправляться на Кубок IBU.

Дамо Семеренко шанс потренуватися, тому що ходом вони були дедалі повільніше з кожною наступною гонкою. Просто потренуватися, пробігти етапи Кубка IBU до нового року. Вони нам потрібні у будь-якому стані, і тому вони зараз готуватимуться до січневих етапів. У Хохфільцені – теж естафета, треба розібратися і поставити якісь нові стандарти,

– сказав словенський тренер.

Як сестри Семеренко розпочали сезон

На першому етапі Кубка світу Валентина взяла участь в індивідуальній гонці та спринті. В "індивідуалці" Валя була 17-а (найкраща серед українок).

Віта пропустила індивідуальну гонку. У спринті Валентина посіла 99-те місце, коли Віта завершила гонку на 44-й сходинці.

На другому етапі Кубка світу обидві виступили у спринті: у Валентини 60-е місце, у Віти – 77-е. Віта пропустила гонку переслідування, коли Валентина завершила гонку 55-ю.

. Сестри Семеренко готувалися до нового сезону з особистим тренером Григорієм Шамраєм.