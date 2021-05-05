Легенда збірної Італії може стати асистентом Моурінью у Ромі

Жозе Моурінью вже після завершення цього сезону очолить італійську Рому. Наставник формує тренерський штаб та визначається з трансферними цілями.

Помічник Моурінью

Колишній капітан італійської Роми Даніеле Де Россі може повернутись у розташування "вовків". Однак цього разу не на футбольне поле, а у тренерський штаб команди.

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Жозе Моурінью розглядає такий варіант з Де Россі. Цікаво, що колишній півзахисник нещодавно почав працювати із наставником збірної Італії Роберто Манчіні у стані головної команди країни, зайнявши посаду технічного помічника.

Де Россі віддав Ромі 18 років своєї кар'єри (2001-2019). Провів у італійському гранді 616 офіційних матчів, у яких наколотив 63 м'ячі. Двічі ставав володарем Кубка Італії. За кількістю ігор за римську команду поступається лише своєму одноклубнику Франческо Тотті.

Трансферні плани

Моурінью визначається із трансферними цілями команди перед наступним сезоном. Фахівець вимагає від керівництва підсилення воротарської лінії. Також португалець хоче знайти заміну Едіну Джеко, який покине Рому в кінці цього сезону.

Не виключено, що більше за "вовків" не зіграє колишній гравець Шахтаря Генріх Мхітарян. Вірменин вже раніше працював із Жозе у Манчестер Юнайтед.