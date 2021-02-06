Легенда Шахтаря Срна відмовив Барселоні

6 лютого 2021 , 17:19
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Джерело:

Slobodna Dalmacija

Легендарний футболіст в історії донецького Шахтаря Дарійо Срна вперше розповів, чому не перейшов у каталонську Барселону. Хорватський футболіст міг перейти у Барселону у 2016 році.

Досі не було інформації, чому Срна не перейшов у Барселону. У 2016 році іспанські ЗМІ писали про перехід Срни у Барселону як доконаний факт.

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Так вирішило моє серце

Срна ж заявив, що відмовився переходити у Барселону. За словами футболіста, він не хотів покидати Шахтар у складний для команди момент.

Дарійо має на увазі переїзд команди з Донецька у Київ через військове вторгнення Росії в Україну.

Вперше публічно говорю про це: я відмовив Барселоні. Так вирішило моє серце. Тоді була війна, ми два роки вже перебували у Києві. Я відчував, що підведу уболівальників, незважаючи на слова президента клубу, що він буде поважати будь-яке моє рішення,
– сказав Срна.

Що відомо про Срну

  • Хорват перейшов у Шахтар у 2003 році з Хайдука за понад мільйон євро.
  • У Шахтарі Дарійо виступав до 2018 року. Він провів 528 матчів, у яких забив 46 голів та віддав 125 результативних передач. Срна був капітаном Шахтаря.
  • З "гірниками" Срна 10 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок України та 8 разів – Суперкубок. Дарійо – переможець Кубка УЄФА у складі Шахтаря.
  • У 2018 році Срну дискваліфікували на пів року через провалений допінг-тест. Згодом він як вільний агент перейшов в італійський Кальярі.
  • Саме в Італії Срна завершив кар'єру футболіста і повернувся у Шахтар, де отримав посаду у тренерському штабі Луїша Каштру.
  • Срна провів 134 матчі у футболці збірної Хорватії.