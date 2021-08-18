Легенда НБА Джордан заробив за трансфер Мессі у ПСЖ близько 6 мільйонів євро
Джерело:El Grafico
Легендарний баскетболіст НБА Майкл Джордан добре заробив на переході Ліонеля Месі у ПСЖ. Фанати клубу миттєво накинулись купувати футболки аргентинського новачка.
Джордан може заробити ще більше
Перехід Ліонеля Мессі у ПСЖ став вигідним не лише парижанам, а й зірковому баскетболісту Майклу Джордану. Все через те, що уболівальники стрімко почали купувати футболки з прізвищем Лео.
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Компанія "Air Jordan", яка належить Джордана, виробляє спортивну форму для паризького клубу, а її логотип розміщений на формі ПСЖ. Air Jordan отримує п'ять відсотків від продажів з кожного комплекту.
Завдяки цьому Джордан заробив вже близько 6 мільйонів євро. І це Лео ще не зіграв офіційного поєдинку за новий клуб. Нагадаємо, що аргентинський нападник взяв символічний номер "30". Саме із ним на спині Лео дебютував у Барселоні.
- Відзначимо, що Мессі підписав 2-річний контракт із можливістю пролонгації угоди ще на один рік. Тепер атака парижан виглядає ще більш космічною.
- Лео поки що ще не дебютував у новому клубі.
- Перехід Ліонеля змусить ПСЖ розширювати стадіон, щоб більша кількість фанатів могла на власні очі побачити гру Мессі у футболці французької команди.