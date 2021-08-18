Легенда НБА Джордан заробив за трансфер Мессі у ПСЖ близько 6 мільйонів євро

Легендарний баскетболіст НБА Майкл Джордан добре заробив на переході Ліонеля Месі у ПСЖ. Фанати клубу миттєво накинулись купувати футболки аргентинського новачка.

Джордан може заробити ще більше

Перехід Ліонеля Мессі у ПСЖ став вигідним не лише парижанам, а й зірковому баскетболісту Майклу Джордану. Все через те, що уболівальники стрімко почали купувати футболки з прізвищем Лео.

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Компанія "Air Jordan", яка належить Джордана, виробляє спортивну форму для паризького клубу, а її логотип розміщений на формі ПСЖ. Air Jordan отримує п'ять відсотків від продажів з кожного комплекту.

Завдяки цьому Джордан заробив вже близько 6 мільйонів євро. І це Лео ще не зіграв офіційного поєдинку за новий клуб. Нагадаємо, що аргентинський нападник взяв символічний номер "30". Саме із ним на спині Лео дебютував у Барселоні.