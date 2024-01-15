Зінченко виглядає втомленим, – легенда Арсенала вважає, що українця слід замінити

Колишній лідер Арсеналу Еммануель Петі поділився думками щодо виступів клубу у сезоні. Він також прокоментував гру українця.

Зокрема колишній гравець поділився думками щодо Олександра Зінченка. Він вважає, що українцю слід шукати заміну.

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Петі вважає, що Зінченку слід шукати заміну

"Арсенал усе ще зможе поборотися за чемпіонський титул. Але їм потрібні додаткові трансфери взимку.

Слід також подумати про відкликання з оренди гравців, особливо Кірана Тірні, лівого захисника, який може замінити Олександра Зінченка, оскільки він виглядає втомленим", – сказав Петі.

Що відомо про виступи Зінченка у сезоні та критику

Олександр Зінченко провів у цьому сезоні АПЛ 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Через травму він пропустив два останні поєдинки Арсеналу. Без нього "каноніри" зазнали двох поспіль поразок. Втім, до поєдинку проти Крістал Пелас, який відбудеться 20 січня, Зінченко повинен бути готовим.

Зазначимо, що це не перша критика на адресу українського гравця. Раніше колишній футболіст лондонського Арсенала Іан Райт порадив керівництву клубу та головному тренеру команди Мікелю Артеті придбати конкурента Зінченку у зимове трансферне вікно.