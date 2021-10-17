Ледь стояв на ногах: як Шелестюк безжально нокаутував суперника – відео

Тарас Шелестюк яскраво повернувся на ринг. Український боксер у Мексиці нокаутував Ернесто Еспана.

Яскраве повернення

35-річний Тарас Шелестюк відсвяткував свою 19-ту перемогу на професійному ринзі. На заваді успіху українця не став 40-річний Ернесто Еспан.

До теми Шелестюк яскраво повернувся на ринг, потужно нокаутувавши суперника

Український боксер протягом усього поєдинку домінував на ринзі та повинен був здобути перемогу за одноголосним рішенням суддів. Але українець не став проводити повний бій. У 10-му раунді рефері зупинив двобій після потужних ударів у голову від українця. Суддя втрутився у побиття суперника та зафіксував перемогу Шелестюка технічним нокаутом.

Тарас Шелестюк тріумфально повернувся на ринг після двох років без поєдинків. До цього українець востаннє виходив на ринг взимку 2020 року. Шелестюк за одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Верона.

Відео нокауту Шелестюка