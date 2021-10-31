Ледь не задушив та змусив здатись: бразильський боєць сенсаційно став чемпіоном UFC – відео

У титульному бою за пояс чемпіона UFC зійшлись Ян Блахович та Гловер Тейшейра. Польський боєць сенсаційно зазнав поразки.

Несподіваний підсумок бою

Протистояння двох вікових спортсменів відбулось на Бійцівському острові в Абу-Дабі. Фаворитом цього двобою був представник Польщі Ян Блахович. Саме йому експерти віддавали перемогу у зустрічі. Але сталось все навпаки.

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Справжню сенсацію створив 42-річний Гловер Тейшейра. Бій тривав два раунди. Початок протистояння був повністю за Тейшейрою, свою перевагу в омріяний результат він втілив вже у наступному раунді. Бразилець несподівано поцілив потужним ударом у щелепу суперника. А вже згодом упіймав Блаховича, повалив його на канвас та провів задушливий больовий прийом. Такі дії бразильця змусили польського бійця здатися.

Як Тейшейра отримав пояс чемпіона: відео

Тейшейра став найбільш віковим чемпіоном в історії UFC. На цьому Гловер пообіцяв не зупинятись. Бразилець ще у 2014 році спробував стати новим чемпіоном, але тоді спроба була невдалою. Тейшейра програв за очками Джону Джонсу.

Відеоогляд бою