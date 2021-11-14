Ледь не тріснула голова: хокеїсти НХЛ зіткнулися на шалених швидкостях – вражаюче відео
Джерело:24 канал
Поєдинок регулярного чемпіонату НХЛ між Детройтом та Монреалем ледь не закінчився трагедією для гравців обох команд. Унаслідок болісного зіткнення воротар Монреаля Джейк Аллен не зміг продовжити матч.
У хокеїста підозра на струс мозку
Моторошний інцидент стався на 20-й хвилині першого періоду. Капітану "Ред Вінгз" Ділану Ларкіну вдався чудовий прорив до воріт Монреаля.
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Коли лідер Детройта хотів завдати удар, його штовхнув захисник Монреаля Джефф Пітрі. Ларкін відразу втратив координацію та на шаленій швидкості влетів у ворота Джейка Аллена.
Від удару в голкіпера Монреаля злетів шолом. Через травму воротар не зміг продовжити поєдинок. Є підозра, що в Аллена струс мозку. Натомість Ларкін продовжив гру.До уваги. Поєдинок у рамках НХЛ завершився важкою перемогою Детройта з рахунком 3:2 Ларкін оформив дві шайби у ворота Монреаля. "Ред Вінгз" забили всі голи після того, як Аллен покинув воротарську позицію у Монреалі.