Ледь не плачу, – капітан збірної України з волейболу про історичний вихід в 1/4 фіналу ЧС

Збірна України з волейболу пише нову історію. "Синьо-жовтим" вперше вдалося потрапити в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Емоції капітана національної команди

В 1/8 українці зіграли проти Нідерландів. Наша збірна не лишила шансів супернику, здобувши перемогу з рахунком 0:3 (16:25, 19:25, 18:25), пише 24 канал.

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Капітан збірної України Олег Плотницький прокоментував історичний матч для українців.

Це неймовірно. Результат 5-річної роботи гравців, тренерського штабу, персоналу, федерації. Я вже майже починаю плакати, бо для нашої країни це важлива перемога. Нідерланди – дуже сильна команда. На останньому чемпіонаті світу вони були 9 – 12-ми. Це топова збірна, але ми зіграли неймовірно,

– сказав волейболіст.

Гравець національної команди видав вас 12 блоків та 5 ейсів. Він розповів, що вплинуло на такий хороший показник.

"О, я думаю, що ми відпочили після матчу в Польщі, тож ця енергія почала виходити. Я не дуже добре спав останні дві ночі, тому що постійно думав про цей матч. Про блоки. Наш тренер фокусує нашу увагу на цьому. Під час матчу ми на 100% зосереджені на тому, що повинні робити. Це результат", – зауважив лідер збірної України.

В 1/4 українці зустрінуться проти збірної Словенії. Для майбутнього суперника "синьо-жовтих" це буде домашній матч, то ж радше за все трибуни будуть повні.

Ми грали з Німеччиною, тоді була теж чудова атмосфера, мені сподобалась. Я щасливий грати в такій атмосфері, яка буде в середу. Словенці підтримають свою команду, для нас це теж добре. Нам це теж даватиме енергію. Це буде чудовий матч,

– додав Плотницький.

Збірна України вперше за 24 роки зіграла на чемпіонаті світу з волейболу. І вперше вийшла в 1/8 фіналу. А після цього – і у чвертьфінал.