Ледь не дісталося українцям: фани клубу з Угорщини вибігли на поле з'ясувати стосунки з гравцями
Угорський "Дебрецен", який минулого сезону виграв бронзові нагороди внутрішнього чемпіонату, покинув елітний дивізіон. Клуб вилетів у нижчу лігу Угорщини, а футболісти ледве уникли бійки з фанатами.
У 33 турі "Дебрецен" вдома приймав свого основного конкурента за виживання "Пакш", повідомляє 24 канал. Господарів влаштовувала лише перемога.
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Та "Дебрецен" зіграв унічию 1:1, внаслідок чого остаточно вилетів у нижчий дивізіон.
Відео останніх хвилин гри
"Дебрецен" пожалів про гру з глядачами
Чемпіонат Угорщини один з перших відновив матчі з присутністю глядачів на трибунах.
"Дебрецен" міг сильно пошкодувати, що не дограв сезон без підтримки на трибунах. Після гри вболівальники вирішили не стримувати свій гнів.
Фанати вибігли на поле, щоби зняти з осоромлених гравців футболки. На щастя, бійки вдалося уникнути, а правоохоронці швидко вгамували агресивних фанів.
Відео як фанати вибігли на поле
Зазначимо, що кольори "Дебрецена" захищають українці Олександр Надь та Юрій Габовда. Обидва потрапили у заявку на гру, але на полі не з'явилися.
Разом з "Дебреценом" у класі понизився і "Капошвар".