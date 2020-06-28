Угорський "Дебрецен", який минулого сезону виграв бронзові нагороди внутрішнього чемпіонату, покинув елітний дивізіон. Клуб вилетів у нижчу лігу Угорщини, а футболісти ледве уникли бійки з фанатами.

У 33 турі "Дебрецен" вдома приймав свого основного конкурента за виживання "Пакш", повідомляє 24 канал. Господарів влаштовувала лише перемога.

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Та "Дебрецен" зіграв унічию 1:1, внаслідок чого остаточно вилетів у нижчий дивізіон.

Відео останніх хвилин гри

"Дебрецен" пожалів про гру з глядачами

Чемпіонат Угорщини один з перших відновив матчі з присутністю глядачів на трибунах.

"Дебрецен" міг сильно пошкодувати, що не дограв сезон без підтримки на трибунах. Після гри вболівальники вирішили не стримувати свій гнів.

Фанати вибігли на поле, щоби зняти з осоромлених гравців футболки. На щастя, бійки вдалося уникнути, а правоохоронці швидко вгамували агресивних фанів.

Відео як фанати вибігли на поле

Зазначимо, що кольори "Дебрецена" захищають українці Олександр Надь та Юрій Габовда. Обидва потрапили у заявку на гру, але на полі не з'явилися.

Разом з "Дебреценом" у класі понизився і "Капошвар".

Угорщина засвідчує, що попри обмежену кількість глядачів на трибунах, соціальна дистанція між людьми не зберігається, а рекомендації – грубо нехтуються.