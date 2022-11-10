Закрив рот хейтерам: Маліновський – один із найкращих гравців Аталанти у грі проти Лечче
Джерело:WhoScored
У середу, 9 листопада, Аталанта невдало гостювала на полі Лечче у 14-му турі італійської Серії А. На жаль, клуб із Бергамо поступився супернику 2:1.
Навіть класна результативна передача Руслана Маліновському не допомогла Аталанті уникнути поразки 2:1. Усі голи були забиті у першому таймі, автором єдиного м'яча бергамівського клубу став Дуван Сапата.
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Результативна дія українця
Український півзахисник розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин. Замість нього у гру вступив Расмус Гойлунд.
Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру Маліновського. Руслан став одним із найкращих гравців Аталанти у матчі проти Лечче – 7.5 бала. Таку ж оцінку отримали ще два футболісти клубу з Бергамо – Едерсон та Надір Зортея.Цікаво! Маліновський зробив свій другий асист у 13-ти зіграних матчах. Також в активі Руслана один гол.
Найкращим футболістом зустрічі у складі обох команд став Мортен Дуе Г'юлманд – 7.9.
Лечче – Аталанта: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored
- Аталанта після поразки посідає 5-те місце, маючи у своєму активі 27 очок. Стільки ж в Інтера та Лаціо, які йдуть на 4-му та 3-му місцях.
- Лечче з 12 пунктами розташовується на 16-й сходинці серед 20 клубів.