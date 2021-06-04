ЛеБрон вперше вилетів у першому раунді плей-офф НБА: Лейкерс склали чемпіонські повноваження

Переможець минулого сезону НБА Лос-Анджелес Лейкерс склали чемпіонські повноваження. Команда ЛеБрона Джеймса вилетіла в першому раунді від Фінікса (4:2).

Лейкерс – Фінікс 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)

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Баскетболісти Лейкерс провалили першу чверть, після якої поступалися у 22 очки. У наступній 12-хвилинці Фінікс зумів втримати комфортну перевагу.

У другій половині гри Лейкерс вдалося скоротити відрив до 10 очок. На більше команда Джеймса не спромоглася.

Лейкерс не врятувала навіть результативна гра Джеймса, який у шостій зустрічі набрав 29 очок.

Лейкерс – Фінікс відеоогляд

Що цікаво, 36-річний ЛеБрон Джеймс вперше в кар'єрі вилетів з плей-офф вже у першому раунді. До серії з "Санз" Джеймс мав результат 14:0 у серіях першого раунду.

Раніше він грав у плей-офф у складі Клівленда (9:0 в першому раунді), Маямі (4:0) і Лейкерс у сезоні-2019/20 (1:0).

Фінікс переміг Лейкерс у шостому матчі серії першого раунду плей-офф. Таким чином, "Санз" пройшли у наступний раунд.