Відомий баскетболіст Леброн Джеймс є не тільки одним з найвідоміших баскетболістів, а ще і займається бізнесом. Причому, стосується він футболу.

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Стало відомо, що зірка Лос-Анджелес Лейкерс має намір інвестувати у Мілан. Леброн приєднався до інвестиційної групи Main Street Advisors, яка співпрацює із компанією RedBird.

Саме вона цього літа викупила футбольний клуб, який минулого сезону став чемпіоном Італії. Тепер же очікується, що RedBird продасть частину прав на Мілан компанії Леброна.

До речі, у Джеймса вже є доля в іншому топовому футбольному клубі. У 2011 році Леброн придбав 2% акцій Ліверпуля, витративши на це 5 мільйонів доларів.

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Раніше баскетболіст розповідав про плани стати власником команди з Лас-Вегасу в НБА. Ліга має розширитись у 2024 році, тоді Лас-Вегас і має зайти в турнір.

Нагадаємо, що Джеймс є чотириразовим MVP сезону в НБА. Він – один із найбагатших спортсменів світу, який має власний капітал більше 1 мільярда доларів.

Цікавий факт. У дитинстві Леброн жив якийсь час у свого футбольного тренера Френкі Уоррена. Через погані оцінки в школі той запропонував мамі Джеймса, щоб син пожив у нього. Там майбутня зірка НБА і почав кидати м'яч у кільце.