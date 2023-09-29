Проблема не в Михайлу: ексгравець Челсі знайшов причину невпевнених виступів Мудрика у Лондоні

Михайло Мудрик у січні 2023 року перейшов у Челсі. У складі лондонців він не зміг поки на постійній основі демонструвати свою найкращу гру, через що протягом довгого часу отримував шквал критики.

Проте останні матчі дають надію, що адаптація українця підходить до кінця і він зможе запалити в Англії. Після останнього матчу проти Брайтона Михайло не зміг зробити результативних дій, але був одним із найкращих на полі. Його корисні дії не залишилися без оцінки й прихильники Челсі влаштували Мудрику овацію стоячи під час заміни.

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Велика частина проблем Мудрика пов'язана з партнерами

Іменитий ексчемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Франк Лебеф, який 5 років провів у складі Челсі, також помітив прогрес у діях українського вінгера. Він прокоментував складний старт у складі "синіх" для Михайла Мудрика та вважає, що українець прийшов у дуже складний момент в історії Челсі та своєї країни, але частина провини його невиразних виступів лежить на плечах партнерів.

Лебеф зауважив, що в його часи перебування в Челсі українець би виглядав зовсім інакше.

Мудрику було важко, враховуючи те, що сталося в його країні, і той час, коли він прийшов у Челсі. Але настав час, коли він починає діяти. Якби поруч із Мудриком грав Френк Лемпард, Роберто Ді Маттео чи Джанфранко Дзола – ми б побачили іншого гравця. У цьому проблема – збалансованість команди.



Челсі має розділити команду навпіл і залучити кілька досвідчених гравців, щоб почати отримувати результати. Голанд забив більше голів, ніж Челсі. Нещодавно мене запитали, чи збирається Голанд завершити сезон із більшою кількістю голів, ніж Челсі – це реальна можливість. Сподіваюся, цього не станеться,

– заявив колишній футболіст "синіх".

. Наразі Голанд забив в АПЛ-2023/2024 8 голів, Челсі – 5.

Зазначимо, що наступний матч Челсі зіграє 2 жовтня проти Фулхема. Початок матчу о 22:00.