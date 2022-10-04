Обхитрив суперника: Ігнатенко відзначився дотепним асистом за Бордо – гольове відео

Бордо 3 жовтня зіграв на виїзді проти Лаваля у 10-му турі французької Ліги 2. Гості здобули перемогу з рахунком 1:2.

Дебютний асист у новому сезоні

Вже на старті матчу рахунок став 0:1 на користь Бордо. Решта голів були забиті у другому таймі. На 56-й хвилині Лаваль зрівняв цифри на табло 1:1, повідомляє 24 канал.

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Вже через 13 хвилин Бордо вдруге за поєдинок повів у рахунку 1:2. Безпосередню участь у створенні голу взяв українець Данило Ігнатенко. Півзахисник дотепно не став подавати верхом із кутового, а низом віддав у центр штрафного майданчика. На цю передачу відгукнувся Альберт Еліс, який записав своє прізвище на табло стадіону Лаваля.

Це дебютна гольова передача Ігнатенка у новому сезоні за Бордо. За 9 зіграних матчів Данило забив один гол.

Відео асисту Ігнатенка та голу Бордо