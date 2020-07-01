"Лаціо" зробив камбек у матчі з "Торіно" і продовжив погоню за "Ювентусом": відео
"Лаціо" на виїзді з великими зусиллями обіграв "Торіно" з рахунком 2:1 і продовжив чемпіонську гонитву за лідируючим "Ювентусом".
Торіно – Лаціо 1:2
Голи: Белотті 5 (пен.) – Іммобіле 48, Пароло 73
Дивіться також: "Динамо" отримало підсилення перед матчем з "Шахтарем"
Туринці швидко відкрили рахунок. На п'ятій хвилині головний голеодор команди Андреа Белотті розкрив ворота Стракоша з пенальті.
Відео голу Белотті
Римляни почали облогу воріт "Торіно", але забити в першому таймі не вдалося, зате на самому початку другої половини зустрічі фортуна їм посміхнулася. Лідер бомбардирської гонки Серії А Чіро Іммобіле класно скористався епізодом, зрівнявши рахунок.
Відео голу Іммобіле
А в середині тайму дальній удар Марко Пароло гарантував "Лаціо" три очки. Правда, не обійшлося без рикошету, який дезорієнтував голкіпера туринської команди. 2:1 на користь "Лаціо".
Відео голу Пароло
- У "Лаціо" тепер 68 очок і він закріпився на другому місці в Серії А. "Торіно", в свою чергу, на 14-му рядку.