"Лаціо" на виїзді з великими зусиллями обіграв "Торіно" з рахунком 2:1 і продовжив чемпіонську гонитву за лідируючим "Ювентусом".

Торіно – Лаціо 1:2

Голи: Белотті 5 (пен.) – Іммобіле 48, Пароло 73

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Туринці швидко відкрили рахунок. На п'ятій хвилині головний голеодор команди Андреа Белотті розкрив ворота Стракоша з пенальті.

Відео голу Белотті

Римляни почали облогу воріт "Торіно", але забити в першому таймі не вдалося, зате на самому початку другої половини зустрічі фортуна їм посміхнулася. Лідер бомбардирської гонки Серії А Чіро Іммобіле класно скористався епізодом, зрівнявши рахунок.

Відео голу Іммобіле

А в середині тайму дальній удар Марко Пароло гарантував "Лаціо" три очки. Правда, не обійшлося без рикошету, який дезорієнтував голкіпера туринської команди. 2:1 на користь "Лаціо".

Відео голу Пароло