Ювентус переміг Лаціо у матчі з двома пенальті та першим дублем у кар'єрі Бонуччі: відео голів
Джерело:24 канал
Лаціо та Ювентус 20 листопада зіграли у 13 турі італійської Серії А. Туринський клуб здобув впевнену перемогу на виїзді.
Лаціо – Ювентус 0:2
Голи: Бонуччі, 23 (п), 83 (п)
Ще до екватора першого тайму Ювентус був змушений зробити вимушену заміну. Травму отримав Данілу. Замість нього на полі з'явився Кулусевскі. Доволі рівна гра була на футбольному полі стадіону "Олімпіко", що у Римі.
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Вперше м'яч побував у сітці воріт на 23-й хвилині. Гравці Ювентуса сигналізували арбітру, що потрібно вказати на 11 метрів, але той не вівся на вмовляння. Однак через декілька секунд після підказок помічників призначив 11-метровий удар. До позначки підійшов капітан гостей Бонуччі та гарматним пострілом у дев'ятку прошив сітку воріт Лаціо. Голкіпер "орлів" не мав жодних шансів потягнути м'яч – 0:1.
Перший гол у матчі: відео
Перша частина матчу завершилась за мінімальної переваги у рахунку гостей – 0:1.
Кулусевскі, який з'явився на полі замість травмованого Данілу, відзначився сольним проходом, опинився у штрафному, але сил на гарний удар вже не вистачило. Голкіпер Лаціо легко забрав м'яч до рук.
У середині тайму тренери зробили декілька замін, щоб "освіжити" гру.
Наприкінці зустрічі голкіпер господарів Рейна грубо пішов у підкаті у ноги К'єза – пенальті. Бонуччі вдруге поспіль вдало реалізував 11-метровий удар. Захисник вперше у кар'єрі оформив дубль – 0:2.
Дубль Бонуччі: відео
Кін увірвався до воріт Лаціо, але переграти Рейну не вдалось.
Ювентус здобув впевнену перемогу на виїзді з рахунком 0:2. Після звитяги туринці наблизились до Лаціо. Тепер обидва клуби, які посідають 5 – 6 місця у таблиці Серії А, мають однакову кількість балів – по 21.