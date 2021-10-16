Лаціо розбив Інтер у матчі з двома пенальті та скандальним голом: відео

Римський Лаціо та міланський Інтер зустрілися 16 жовтня у рамках 8 туру Серії А сезону-2021/2022. Поєдинок у Римі завершився результативною перемогою Лаціо.

Лаціо – Інтер 3:1

Голи: Іммобіле, 64 (п), Андерсон, 81, Мілінкович-Савич, 90+1 – Перішич, 12 (п)

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Швидкий гол Інтера

Обидві команди активно розпочали гру, демонструючи інтенсивний футбол. Лаціо та Інтер вирішили грати без центру поля, тому швидко загострювали гру.

Першим не встояв Лаціо: Хюсай на 11 хвилині у штрафному збив Бареллу – пенальті. Удар з позначки на 12 хвилині чітко виконав Іван Перішич та вивів Інтер вперед.

Відео голу Перішича



Після пропущеного голу Лаціо взяв м'яч під контроль та грав більш активно, аніж Інтер.

Перша серйозна атака від "орлів" пройшла на 24 хвилині. Андерсон прострілив у штрафний на Башича. Хорват пробив в один дотик, проте Ханданович врятував Інтер.

На 41 хвилині Башич вдруге перевірив увагу Хандановича. Цього разу Тома потужно пробив з-за меж штрафного, але голкіпер міланців ліквідував загрозу.

Зрівнювати рахунок міг і Педро. Іспанець гостро пробив здалеку на 43 хвилині, проте через рикошет м'яч пролетів повз ворота Хандановича. Команди пішли відпочивати за переваги "чорно-синіх".

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Скандальна перемога "орлів"

Після перерви Лаціо отримав стовідсоткову нагоду зрівняти рахунок. Після подачі кутового м'яч влучив у руку Бастоні у штрафному майданчику Інтера – пенальті.

Іммобіле впевнено реалізував удар з позначки та забив свій 7 гол у чинному сезоні Серії А.

У середині другого тайму команди наче помінялися ролями. Господарі поля сіли в оборону та вичікували на контратаку. Натомість Інтер почав грати у позиційний футбол.

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На 81 хвилині емоції на полі спалахнули. Лаціо відзначився другим голом, проте дещо скандальним. Гол "орлів" розпочався з того, що в центрі поля зіткнулися Лейва та Дімарко.

Інтер продовжив свою атаку, яка завершилася невдалим ударом Мартінеса. Відразу після цього Лаціо перейшов у контрнаступ. Ханданович зумів відбити м'яч після удару Іммобіле. Та Андерсон добив м'яч у порожні ворота.

На полі відбулася сутичка: футболісти Інтера апелювали до суперника та рефері, мовляв, "орли" мали зупинити гру після падіння Дімарко. Та арбітр, як і весь Рим цього вечора – був невблаганний. Гол зараховано!

Кінець матчу виявився надзвичайно нервовим і багатим на фоли. Та Лаціо зняв усі питання про переможця у компенсований час. Сергей Мілінкович-Савич відзначився голом після навісу зі штрафного та приніс "орлам" важливі три очки.

Після нічиєї Інтер має 17 очок та утримує третє місце у турнірній таблиці. Лаціо тепер має 14 очок – п'ята сходинка.