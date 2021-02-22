Як Лаціо збирається здивувати Баварію: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело:24 канал
Жереб звів римський Лаціо та мюнхенську Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Що прогнозують букмекери в протистоянні Лаціо та Баварії читайте на Спорт 24.
Шляхи Лаціо та Баварії перетнуться вперше. Якщо Баварія постійний учасник не тільки групового етапу Ліги чемпіонів, але й раунду плей-офф, то Лаціо повернуся на груповий етап вперше з 2007 року.
До речі Баварія втратила важливого футболіста перед матчем з Лаціо
Наразі Баварія переживає спад у грі. Мюнхенці сенсаційно втратили очки у двох поспіль турах Бундесліги. Спершу Баварія зіграла внічию з Армінією, пропустивши 3 голи, а згодом програла Айнтрахту.
Також Баварія має серйозні кадрові втрати. На матч в Італію полетіло всього 17 футболістів. Не допоможуть мюнхенцям Томас Мюллер, Серж Гнабрі, Дуглас Коста, Бенжамен Павар, Корентен Толіссо.
Лаціо тільки прагне добитися стабільності Баварії. У сезоні-2020/2021 підопічні Сімоне Індзагі чергують поразки з перемогами. Та попри це "орли" все ще ведуть боротьбу за єврокубки в Серії А.
Букмекери компанії Favbet вважають, що Баварія фаворит першого поєдинку з Лаціо. Перемогу чемпіонів Німеччини в Римі оцінюють коефіцієнтом 1,68. Водночас на домашню звитягу Лаціо коефіцієнт 4,80. Нічия в основний час гри – коефіцієнт 4,35.
Уже зараз можна зробити ставку, хто з пари Лаціо – Баварія пройде до чвертьфіналу. І тут очевидним фаворитом є Баварія, прохід якої у наступний раунд оцінений коефіцієнтом 1,11. Водночас на прохід Лаціо – коефіцієнт 7,50.
Відтак, цілком логічно зробити ставку, що Лаціо заб'є принаймні один гол. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 1,98. Якщо ж зробити ставку на 2 голи Лаціо – коефіцієнт 3,25.
Навряд чи Баварія покине поле без забитих голів. Коефіцієнт на те, що тотал голів Баварії у грі з Лаціо складе більше 2 – 1,98.Протистояння Лаціо – Баварія ще й цікаве тим, що на полі перетнуться одні з найкращих нападників світу Чіро Іммобіле та Роберт Левандовський. Торік італієць з-під носа вкрав у Левандовського "Золоту бутсу".
У компанії Favbet вважають, що Левандовський має більше шансів відзначитися голом у матчі з Лаціо. Гол польського нападника Баварії оцінений коефіцієнтом 1,44. Водночас на гол Чіро Іммобіле – коефіцієнт 2,10.
Плєдинок 1/8 фіналу Лаціо – Баварія відбудеться у вівторок, 23 лютого. Початок о 22:00.