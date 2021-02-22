Як Лаціо збирається здивувати Баварію: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жереб звів римський Лаціо та мюнхенську Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Що прогнозують букмекери в протистоянні Лаціо та Баварії читайте на Спорт 24.

Шляхи Лаціо та Баварії перетнуться вперше. Якщо Баварія постійний учасник не тільки групового етапу Ліги чемпіонів, але й раунду плей-офф, то Лаціо повернуся на груповий етап вперше з 2007 року.

До речі Баварія втратила важливого футболіста перед матчем з Лаціо

Наразі Баварія переживає спад у грі. Мюнхенці сенсаційно втратили очки у двох поспіль турах Бундесліги. Спершу Баварія зіграла внічию з Армінією, пропустивши 3 голи, а згодом програла Айнтрахту.

Також Баварія має серйозні кадрові втрати. На матч в Італію полетіло всього 17 футболістів. Не допоможуть мюнхенцям Томас Мюллер, Серж Гнабрі, Дуглас Коста, Бенжамен Павар, Корентен Толіссо.

Лаціо тільки прагне добитися стабільності Баварії. У сезоні-2020/2021 підопічні Сімоне Індзагі чергують поразки з перемогами. Та попри це "орли" все ще ведуть боротьбу за єврокубки в Серії А.

Лаціо – Баварія: прогноз Favbet

Букмекери компанії Favbet вважають, що Баварія фаворит першого поєдинку з Лаціо. Перемогу чемпіонів Німеччини в Римі оцінюють коефіцієнтом 1,68. Водночас на домашню звитягу Лаціо коефіцієнт 4,80. Нічия в основний час гри – коефіцієнт 4,35.

Уже зараз можна зробити ставку, хто з пари Лаціо – Баварія пройде до чвертьфіналу. І тут очевидним фаворитом є Баварія, прохід якої у наступний раунд оцінений коефіцієнтом 1,11. Водночас на прохід Лаціо – коефіцієнт 7,50.

Поєдинок Лаціо з Баварією має бути результативним. По-перше, Баварія грає з високою лінією захисту, коли Лаціо сповідує вертикальний футбол та швидко переміщає м'яч за спини супернику.

По-друге, у Баварії жахлива статистика у Бундеслізі. За 22 матчі мюнхенці вже пропустили 31 гол. Гіршим показником можуть "похвалитися" тільки відверті аутсайдери сезону.

Відтак, цілком логічно зробити ставку, що Лаціо заб'є принаймні один гол. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 1,98. Якщо ж зробити ставку на 2 голи Лаціо – коефіцієнт 3,25.

Навряд чи Баварія покине поле без забитих голів. Коефіцієнт на те, що тотал голів Баварії у грі з Лаціо складе більше 2 – 1,98.

Протистояння Лаціо – Баварія ще й цікаве тим, що на полі перетнуться одні з найкращих нападників світу Чіро Іммобіле та Роберт Левандовський. Торік італієць з-під носа вкрав у Левандовського "Золоту бутсу".

У компанії Favbet вважають, що Левандовський має більше шансів відзначитися голом у матчі з Лаціо. Гол польського нападника Баварії оцінений коефіцієнтом 1,44. Водночас на гол Чіро Іммобіле – коефіцієнт 2,10.

Плєдинок 1/8 фіналу Лаціо – Баварія відбудеться у вівторок, 23 лютого. Початок о 22:00.