Барселона вистраждала перемогу в гостях у середняка Ла Ліги: відеоогляд

У четвер, 4 грудня, Барселона гостювала на полі Лас- Пальмас у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. Каталонці ледь не загубили очки у виїзному поєдинку.

Лас-Пальмас – Барселона 1:2

Голи: Мунір Ель-Хаддаді, 12 – Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (п)

Барселона приїхала у гості до Лас-Пальмас у статусі фаворита протистояння. Однак початок зустрічі був взагалі не за планом "блаугранас". Вже на 12-й хвилині вони пропустили швидкий гол. Мунір Аль-Хаддаді вивів господарів уперед 1:0, повідомляє 24 Канал.

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Мінімальна перевага у рахунку господарів протрималась увесь перший тайм. Тому у перерві Хаві потрібно було знайти правильні слова, аби достукатись до своїх підопічних, яким треба було відігруватись. І легенді це вдалось.

На 55-й хвилині Торрес повернув Барселону у гру, зрівнявши цифри на табло 1:1.

Далі на полі було багато боротьби, яка перетворилась у попередження та навіть привела до вилучення у компенсований до матчу час. Пряму червону картку побачив перед собою нідерландець Сінкгравен, який залишив Лас-Пальмас догравати зустріч у меншості.

Футболіст господарів грубо штовхнув Гюндогана, який вже був готовий замикати дальню стійку, але опинився на газоні. Окрім вилучення суддя ще й поставив пенальті на останніх хвилинах матчу у ворота Лас- Пальмас, яке взявся виконувати сам постраждалий. І не схибив, легко розвівши м'яч та воротаря по різних кутах воріт.

Барселона на останніх хвилинах вирвала виїзну перемогу 1:2 та три бали.

Після цієї звитяги у підопічних Хаві вже 41 бал та 3-тя позиція. До другої Жирони відставання у 7 очок. Натомість перевага "блаугранас" над четвертим Атлетік Більбао складає 3 пункти.

Лас- Пальмас залишається при своїх 25 балах та посідає 10-те місце.

Лас- Пальмас – Барселона: відеоогляд матчу