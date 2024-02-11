"Пустив юшку" супернику: Лапін ефектно захистив чемпіонський титул – відео нокауту

Український проспект Даніель Лапін провів перший захист титулу чемпіона IBO Continental. Для перемоги нашому боксеру вистачило двох раундів.

У суботу, 10 лютого, у Мадриді відбувся бій між чемпіоном IBO Continental у напівважкій вазі Даніелем Лапіним та Альміром Скріелі з Чорногорії. Для українського непереможеного боксера це був дев'ятий поєдинок на професійному рингу, пише 24 Канал.

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Вже в першу раунді Лапін довів свою перевагу, відправивши Альміра у нокдаун. У другій трихвилинці українець додав у активності. Чорногорець ще двічі побував на канвасі, після чого арбітр зупинив побиття. Зазначимо, що після одного з ударів з носа Скріелі пішла кров.

Лапін нокаутував Скріелі: відео

Таким чином Даніель Лапін здобув третю дострокову перемогу. Всього на рахунку українського боксера 9 боїв на професійному рингу, у яких він здобув 9 перемог.

Свій останній поєдинок Лапін провів наприкінці серпня 2023 року в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Тоді українець достроково переміг німця Аро Шварца та здобув титул IBO Continental у напівважкій вазі.