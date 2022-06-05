Лаос дав поборотись: відео спірного епізоду з падінням Ярмоленка у штрафному Уельсу

Збірна України пролетіла повз чемпіонат світу-2022. Робота іспанського арбітра Матео Лаоса викликала сумніви у грі проти Уельсу.

Непоставлений пенальті, який міг стати ключовим

На 34-й хвилині Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного від Гарета Бейла. Автогол капітана збірної став фатальним у грі проти Уельсу, пише 24 канал.

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За декілька хвилин скандальний епізод відбувся поблизу воріт господарів. На 40-й хвилині все той же Ярмоленко опинився на газоні після контакту з Алленом. Джо вдарив ззаду по нозі Андрія. Головний суддя матчу з Іспанії Матео Лаос порадився з помічником на VAR, але після діалогу не вказав на 11 метрів.

Іспанський суддя навіть не підбіг до монітора, щоб самому ще раз розібратись в епізоді. Що ж було потрібно ще, щоб призначити пенальті?

Спірний момент падіння Ярмоленка: дивіться відео

Єдиний гол у матчі визначив учасника чемпіонату світу-2022. На жаль, це не Україна. Уельс прямує у Катар, а наша збірна йде готувати до наступних поєдинків Ліги націй.