Фанати Ланса влаштували овації Мбаппе: на стадіоні суперника ПСЖ скандували його ім'я

У перший день нового 2023 року у французькій Лізі 1 відбулась зустріч двох лідерів сезону – ПСЖ та Ланса. Парижани несподівано поступились господарям 3:1.

Вже у першій 10-хвилинці команди обмінялись голами. На м'яч Франковського ПСЖ відповів голом Екітіке. Ще по одному результативному удару було від Ланса у кожному з таймів. У підсумку – 3:1, домашня перемога Ланса над ПСЖ.

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Уболівальники суперника подякували Кіліану за ЧС-2022

Під час зустрічі стався цікавий епізод. Фанати Ланса влаштували овації одному з футболістів ПСЖ – Кіліану Мбаппе. Уболівальники оплесками та навіть вигукували прізвище француза. Такими вчинками фани суперника вирішили подякувати Мбаппе за чудову гру у складі збірної Франції на чемпіонаті світу-2022 з футболу.

Інших гравців ПСЖ фанати Ланса освистали. Відзначимо, що у цьому турі Мбаппе "мовчав", не засмутивши голкіпера суперника.

Нагадаємо, що Кіліан став найкращим бомбардиром Мундіалю у Катарі. Нападник парижан наколотив 8 голів та отримав золоту бутсу. У фіналі змагань Мбаппе став автором хет-трику у ворота Аргентини. Але навіть така надрезультативна гра не дозволила його команді перемогти. Аргентина була точнішою у серії пенальті 4:2.

Мбаппе став віцечемпіоном світу. Натомість його одноклубник Ліонель Мессі підійняв трофей ЧС-2022 над головою.

Навіть перемога не дозволила Лансу відібрати у ПСЖ лідерство у турнірній таблиці Ліги 1. Між клубами різниця у 4 бали на користь парижан. Ланс залишається другим.

. У сезоні-2022/2023 Мбаппе провів на клубному рівні 22 матчі, у яких відзначився 20 голами та 5 результативними передачами.