А от і перша осічка "канонірів" у ЛЧ: Арсенал сенсаційно програв міцному Лансу – відео

Лондонський колектив зіткнувся з міцним французьким горішком. Незірковий колектив не захотів бути хлопчиками для биття.

Ланс – Арсенал 2:1

Голи: Томассон, 25, Вахі, 69 – Габріель Жезус, 14

Ланс та Арсенал провели зустріч в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів, з якої переможцями вийшли французи. "Кроваво-золоті" вкотре гідно грають проти надзвичайно досвідченого суперника, пише 24 Канал.

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В ЛЧ легко не буває

Французи продемонстрували, що не боялись такого грізного суперника, як "каноніри". Так, у першому таймі Арсенал набагато більше контролював м'яч, а разом із тим й гру, проте Ланс також часто атакував, а навіть й більше бив по воротах опонента. Лондонцям вдалось відкрити рахунок в матчі після помилки свого суперника, яку конвертував у гол Габріель Жесус. Та от французи продемонстрували зуби та досить швидко вирівняли гру, забивши гол-красень, який пішов у актив Томассона.

У другому таймі Арсенал значно здав у грі, відпустивши притаманний контроль м'яча. Ланс, у свою чергу, додав у атаці, що не могло не вилитись у результат. На 69-ій хвилині гри Вахі опинився сам на 11-метровій позначці й відправив м'яч у сітку воріт, шокувавши фанатів "канонірів". "Кроваво-золоті" віддали ініціативу Арсеналу, проте ті не змогли нічого з нею зробити.

У першому таймі у лондонців травмувався Букайо Сака. Олександр Зінченко на полі провів 70 хвилин.

Таким чином, Ланс здобуває першу за 21 рік перемогу в Лізі чемпіонів, а також заробляє 4-ий заліковий бал за дві гри, вийшовши на перше місце. Арсенал програв вперше в сезоні та опустився на 3-ю сходинку в квартеті (3 очки, Севілья з 4 пунктами посіли другу позицію, а ПСВ з 0 балами – четверту). Група обіцяє бути цікавою.

Відеоогляд матчу Ланс – Арсенал