Повний та нудний мінімалізм: Ла Ліга змінила логотип, який схожий на емблему Ювентуса

Іспанська Ла Ліга вирішила виділитись серед інших топових футбольних ліг світу. Перед новим сезоном ліга змінила не лише логотип, а й технічного спонсора.

У Ла Лізі кардинально змінили емблему ліги. Замість м'яча, а довкола якого зображені по колу фігури різного кольору, зробили лого, яке асоціацією із емблемою футбольного клубу Ювентус Турин.

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В іспанському футболі великі зміни

Логотип представлений двома літерами "L" червоного кольору, одна з яких менша за розміром. Дуже лаконічне лого. Минула емблема була значно цікавішою та оригінальнішою.

Ла Ліга змінила логотип та спонсора:дивіться відео



Ла Ліга змінила лого та спонсора / Фото Footyheadlines.com

Із логотипом у Ла Ліги змінилось все – технічний спонсор, слоган та назва.

Іспанський чемпіонат уклав контракт із компанією, яка займається розробкою спортивних ігор (зокрема FIFA), EA Sports. Співпраці розрахована щонайменше на 5 років.

У новому сезоні футбольні клуби виступатимуть не в La Liga Santander, а La Liga EA Sports. Новий слоган чемпіонату: "Сила нашого футболу".

Нагадаємо, що в іспанській еліті виступає двоє гравців збірної України – Андрій Лунін (Реал) та Віктор Циганков (Жирона).

Останнім чемпіоном перед змінами у Ла Лізі стала каталонська Барселона.