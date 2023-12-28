Анчелотті слід подивитись: Ла Ліга створила вогняне відео із героїчними сейвами Луніна

Андрій Лунін проводить найнасиченіший на ігрову практику сезон за мадридський Реал. Український голкіпер взяв участь вже у 9-ти матчах "вершкових", у яких провів 4 поєдинки на нуль та пропустив 6 голів.

Востаннє Андрій Лунін захищав володіння Реала у позаминулому турі Ла Ліги-2023/2024 проти Вільярреала, у якому "вершкові" вдома розгромили "жовту субмарину" 4:1. Українець не зміг відіграти на нуль.

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Ла Ліга довела перевагу Луніна над Кепою

Вже у наступному турі іспанської першості Лунін залишився на лаві запасних мадридського клубу. У ворота повернувся орендований у Челсі Кепа, який відновився від травми.

Однак Лунін чудово скористався ушкодженнями двох голкіперів Реала, але, схоже, не переконав головного тренера команди Карло Анчелотті, який не вірить в Андрія. Хоча запевняв, що у його розпорядженні є два топові голкіпери за відсутності Тібо Куртуа, який відновлюється від порваних "хрестів".

В іспанській Ла Лізі створили підбірку сейвів Луніна у матчах Реала у 2023-му році. Натомість такого відео не створили про головного конкурента українця. В іспанській першості хочуть відкрити очі Анчелотті, який сліпо вірить у Кепу.

Відео сейвів Луніна у 2023-му році

Відзначимо, що у 2024-му році Анчелотті повинен визначитись із тим, хто буде першим номером Реала до повернення Куртуа, який повинен відновитись до квітня нового року. У ЗМІ вже була інформація, що головний наставник "вершкових" хоче переконати керівництво клубу викупити контракт Кепи у Челсі.

Але були й чутки про те, що Реал не готовий виконувати забаганки Анчелотті, тому поверне іспанського воротаря у Лондон вкінці поточного сезону-2023/2024, коли й закінчується орендна угода Кепи.

Також є багато чуток у пресі щодо майбутнього Луніна, якого сватають у Челсі та Ньюкасл. Навіть був інсайд, що Андрій може стати частиною воротарського обміну між Реалом та Челсі, які можуть спихнути у Мадрид Санчеса.

Мадридська кар'єра Луніна у Реалі

У липні 2018-го луганська Зоря здійснила космічний трансфер Андрія Луніна у Реал. Після цього переходу українець поїздив по орендах. Остання була в Ов'єдо, звідки повернувся ще у липні 2020-го. Після чого вже не покидав мадридський колектив.

Від моменту переходу український воротар провів лише 26 матчів (8 "сухих"), у яких пропустив 25 голів.

Разом із "вершковими" Лунін здобув 6 трофеїв.

Контракт 24-річного голкіпера із Реалом спливає вкінці червня 2025-го року. Нещодавно стало відомо, що ще раніше українець таємно пролонгував угоду з "вершковими" на один рік.

Реал із допомогою Луніна після 18-ти турів очолює турнірну таблицю Ла Ліги. "Галактікос" набрали 45 балів. Стільки ж очок у другої Жирони. Вже 3 січня 2024-го року "Королівський клуб" прийматиме Мальорку.