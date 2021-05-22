Атлетіко став чемпіоном Іспанії

У чемпіонаті Іспанії лише у суботу, 22 травня, в останньому турі, визначився чемпіон. Боротьбу за перемогу вели дві мадридські команди – Атлетіко та Реал. Підсумкову перемогу святкував Атлетіко.

До цього матчу Атлетіко підходив у ролі лідера турнірної таблиці. "Матрацники" випереджали свого затятого суперника на два очки. Тож Реалу, щоб здобути чемпіонський титул, треба було перемагати Вільярреал. І сподіватися, що Атлетіко у паралельному матчі поступиться Вальядоліду.

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На 18-й хвилині саме Вальядолід першим відкрив рахунок. Але Реалу це не дуже допомагало, адже команда сама пропустила гол на 20-й хвилині матчу.

На 57-й хвилині Атлетіко зрівняв рахунок. У паралельному матчі забив і Реал, але гол скасували через офсайд Бензема.

А приніс перемогу Атлетіко, а разом з ним і чемпіонський титул, гол Луїса Суареса на 67-й хвилині.

Реал свій матч теж виграв. На 87-й хвилині Бензема таки вдалося забити. А вже у компенсований арбітром час французький нападник асистував Модричу.

Для Атлетіко ця перемога стала 11-ю в історії. Попередній раз команда перемагала в чемпіонаті Іспанії в сезоні 2013/2014. Тоді її теж тренував Дієго Сімеоне.

Реал у підсумку фінішував другим. Першу трійку замкнула Барселона, яка перед тим випала з чемпіонської гонки. Четвертою стала Севілья, яка наступного сезону теж зіграє в Лізі чемпіонів.