К'єлліні грубо схопив Сака за футболку: фото з матчу Євро-2020 одразу стало мемом

Капітан збірної Італії Джорджо К'єлліні у фіналі Євро-2020 доволі грубо зіграв проти суперника. Він не встигав за Букайо Сака, тож прихопив його за футболку, заваливши на газон. Фото цього моменту одразу стало мемом.

Сам фол виявився доволі грубим, адже К'єлліні схопив суперника за комір футболки. Сака від цього не встояв на ногах, впавши на газон. А захисник отримав лише жовту картку за цей фол.

Відео фолу К'єлліні на Сака

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Соцмережі ж одразу вирішили використати фотографію цього моменту для мемів. І не стримували себе.

Не обійшлося і без того, щоб обіграти цей момент як витвір мистецтва.

А також як момент з мультфільму. Чи серіалу "Клан Сопрано".

Цей момент підійшов і до українських реалій.