Квитки на Євро-2020 можна повернути до 22 квітня

УЄФА відкрив сайт для повернення квитків на матчі Євро-2020. Власникам перепусток на матчі чемпіонату Європи відшкодують повну вартість квитків.

Здати квитки і повернути їх повну вартість можна на квитковому порталі УЄФА. Квитки можна повернути до 19:00 22 квітня.

Це цікаво Можна придбати квартиру: скільки футболісти збірної України заробили за вихід на Євро-2020

Жеребкування щодо анулювання квитків

Після 22 квітня УЄФА визначить, чи перевищує кількість квитків на руках кількість доступних місць на кожному матчі.

Якщо перевищує, УЄФА анулює частину квитків за допомогою сліпого жеребкування, щоб дотримати встановлені місцевою владою правила.

Для квитків, придбаних через національні асоціації, будуть діяти правила відповідних асоціацій і їх фан-клубів. Власникам повідомлять про анулювання квитків у травні.

Буде здійснений повне повернення коштів.

Збірна України зіграє гарантовано 3 матчі на Євро-2020 – в Амстердамі проти Нідерландів (13 червня) та в Бухаресті проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).

Наразі не відомо, чи зможуть українці потрапити на матчі Євро-2020, адже Нідерланди та Румунія закрили кордон з Україною.

УЄФА інформує, що вболівальникам, які приїдуть на матчі в Бухарест, можна буде не дотримуватися карантину, якщо вони нададуть недавно зроблений негативний тест на COVID-19 і пробудуть в країні не більше трьох днів.

За попередньою інформацією, Амстердам та Бухарест пустять від 25% до 33% глядачів. Втім, обидва міста допускають можливість до кінця квітня збільшити місткість стадіонів.