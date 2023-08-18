Шахтар гратиме в Гамбурзі: скільки коштують квитки на Лігу чемпіонів та як їх придбати

Донеччани вже розпочали продаж перепусток на ігри головного клубного турніру Європи. Правда, поки що вони доступні лише у комплекті на всі зустрічі.

У сезоні 2023-2024 Шахтар виступить в групі Ліги чемпіонів. Команда виграла чемпіонат України та напряму потрапила в основну стадію турніру.

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Через воєнний стан в Україні донеччани не можуть приймати суперників по ЛЧ вдома. Минулого сезону "гірники" проводили домагні матчі у Варшаві, але цього року вибір пав на німецький Гамбург.

Донеччани поки не знають своїх суперників, але вже почали продаж квитків на групові матчі. Поки що доступні абонементи на всі три "домашні" гри, які можна придбати на офіційному сайті клубу.

Ціна абонементів

Ціна на пакет починається від 78 євро. Також є цінові категорії у 93, 109, 126, 168 та 198 євро в залежності від секторі на "Фолькспаркштадіон". Крім цього, у продажі є і пакети на VIP-трибуни ціною від 1071 до 1440 євро.

Перший етап продажу пройде з 18 по 23 серпня. Квитки можуть придбати власники абонементів Шахтаря, а також члени фан-клубу та власники абонементів Гамбурга. Для них діятиме знижка у 10%, тоді як з 24 серпня пакети поступлять у вільний продаж.

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Суперників по групі Ліги чемпіонів Шахтар дізнається 31 серпня під час жеребкування у Ньоні. Донеччани опинились у третьому кошику. Потенційними суперниками із перших двох кошиків є: