Квитки на матч 1/2 фіналу Кубка України Агробізнес – Динамо розкупили за 25 хвилин

Київське Динамо 21 квітня в 1/2 фіналу Кубка України проведе матч проти сенсації турніру Агробізнеса. Фанати у Тернополі зі швидкістю світла розкупили квитки на поєдинок українського гранда.

Шалений ажіотаж у Тернополі

У понеділок стартував продаж квитків на півфінальний матч Кубка України між Агробізнесом та Динамо. Приїзд київського клубу викликав шалений ажіотаж зі сторони тернопільських вболівальників.

До теми Матч Динамо в Кубку України пройде з глядачами: квитки будуть безкоштовними

Продаж розпочався близько 9:00, а вже о 09:25 вільних квитків не залишилося. У продаж поступили квитки у сектори за воротами, вартість яких становила 100 гривень.

Нагадаємо, що через карантинні обмеження усі спортивні події відбуваються без глядачів. Тернопіль не перебуває у червоній зоні, тому усе залежало від рішення місцевої влади.

16 квітня міська влада Тернополя дозволила заповнення міського стадіону до 25% від загальної кількості арени, яка складає 15 тисяч глядачів. Тому 3787 щасливчиків встигнули придбати квитки.

Для військовослужбовців, учасників АТО/ООС та медичних працівників вхід на матч буде безкоштовним.

Своїх фанатів на поєдинок також привезе і київський клуб. Для них будуть виділені відразу два сектори.

Кубкове протистояння відбудеться 21 квітня о 16:00 на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Переможець зустрічі зустрінеться із Зорею або Олександрією, які проведуть другий півфінальний матч того ж дня о 18:30.