Суддя вилучив з майданчика ветерана НБА за те, що той кинув у нього м'яч: відео курйозу

У матчі між Нью-Орлеан Пеліканс та Бостон Селтікс стався дещо курйозний епізод. Суддя вилучив 36-річного атакувального захисника господарів.

Американський баскетболіст Нью-Орлеан Джей Джей Редік провів у матчі 17 хвилин 52 секунди та з конфліктом покинув майданчик через вилучення.

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Абсурдне вилучення

Атакувальний захисник сфолив на супернику. Баскетболіст відразу кинув м'яч у бік судді. Але арбітру чомусь не сподобалось це, тому він дав Редіку другий технічний фол, який призвів до вилучення гравця господарів.

За проведений час у поєдинку баскетболіст із США набрав лише 4 очки, зробив одне підбирання, три передачі та три персональні фоли.

Другу чверть господарі повністю провалили. Однак хороша гра у всіх інших чвертях дозволила здобути перемогу Нью-Орлеану – 120:115 (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7). Ця звитяга стала для команди вже 12-ю у сезоні при 17 поразках. Такий показник дозволяє Нью-Орлеану посідати лише 11 місце серед 15 команд у Західній конференції.

Цікаво, що Редік виступає за команду із липня 2019 року.

Відео вилучення Редіка